Reclassering bekijkt zaak gewelddadige Westerener

De man heeft nogal wat geweldszaken op zijn geweten. Vorig jaar september heeft hij iemand met een mes in de arm gestoken. Sinds die tijd zit hij vast. Daarvoor had hij zijn buren al eens mishandeld en zijn vriendin een klap gegeven.

De man is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en de deskundigen daar zeggen dat er psychisch van alles met hem aan de hand is. Ze raden aan om te kijken of de verdachte ook tbs met voorwaarden kan krijgen. Justitie heeft daar wel oren naar.

De verdachte zelf heeft ook liever tbs met voorwaarden. Hij wil geen gedwongen behandeling hebben. Als je dat een keer achter je naam hebt staan, kom je er nooit weer vanaf, zegt hij. Zolang de reclassering onderzoekt wat de mogelijkheden zijn, houdt de rechtbank de zaak tegen de man aan.