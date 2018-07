Primeur in Tjongerschans: moeder tilt zelf baby uit buik

"Zo mooi. Het lijkt een klein verschil, maar het is een hele andere beleving", zei de moeder na afloop. Ze had al twee keer een keizersnede gehad en zou nu weer een keizersnede krijgen. Toen zij een video zag waarin een moeder zelf de baby uit haar buik mocht halen en de baby bij zich neer kon leggen, sprak haar dit meteen aan. Ook de gynaecoloog was enthousiast.

Deze variatie op de keizersnede is vorig jaar voor het eerst in Nederland toegepast. In het buitenland wordt deze methode vaker gebruikt. Dit heet 'maternal assisted c-section'. De operatie verloopt iets anders, omdat de moeder met haar handen in het steriele operatiegebied komt. Zij krijgt een steriele jas aan en handschoenen. Het OK-team had een simulatietraining gehad als voorbereiding.

Unieke ervaring

De ouders kijken terug op een unieke ervaring. Ook het ziekenhuis was tevreden. "Het hele team heeft mee genoten, het is prachtig om de ouders dit te kunnen geven", besluit gynaecoloog Clasien van der Houwen, die de keizersnede deed.