Wie wil kinderburgemeester van Waadhoeke worden?

De gemeente Waadhoeke zoekt een kinderburgemeester. Waadhoeke wil graag meer doen voor de kinderen in de gemeente en daar zou zo'n kinderburgemeester bij kunnen helpen.

Kinderen die in de gemeente wonen, in groep zeven of acht zitten én die het leuk vinden om voor groepen mensen iets te vertellen, komen in aanmerking. Een selectiecommissie zoekt drie geschikte kandidaten uit de aanmeldingen. Die mogen een presentatie geven en een kleine opdracht uitvoeren. Daarna wordt de kinderburgemeester gekozen.

De kinderburgemeester blijft een jaar in functie. Na dat jaar besluit Waadhoeke of er ieder jaar een kinderburgemeester kan worden gekozen. Kinderen kunnen zich opgeven via de website van de gemeente Waadhoeke.