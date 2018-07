Eastermarder die kinderen mishandelde moet worden opgenomen

De man had zijn twee kleine kinderen een weekend op bezoek. Hij had geblowd en gedronken, raakte daardoor in een psychose en kneep toen de keel van zijn kinderen dicht.

Volgens deskundigen is de man volledig toerekeningsvatbaar, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Die verklaarde de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar. De man was al eerder onder invloed van drugs in een psychose geraakt. Hij had daarom kunnen weten dat hij zijn kinderen beter niet bij zich had kunnen houden, zegt de rechtbank.

Na zijn opname van een jaar moet de man zich ambulant laten behandelen. Hij moet zijn kinderen een schadevergoeding betalen.