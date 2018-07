"Schier kan ook goed feestvieren zonder haan in een mast"

Het houden van een haan in een mand hangend aan een mest is in strijd met de wet. De gemeente Schiermonnikoog had dan ook geen vergunning mogen afgeven. Dat stelt Karen Soeters. Ze vertegenwoordigde het Comité Dierennoodhulp bij een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Schiermonnikoog.

Soeters stelt dat de wet duidelijk is: "Een dier mag geen fysiek ongerief ervaren of zo opgesloten worden in een kleine ruimte. Dat een dierenarts zegt dat het goed gaat met de haan is dan niet relevant. Het mag gewoon niet."