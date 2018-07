Medewerkers van Vitens staken maandag voor meer loon

Het personeel is er klaar mee. Na ruim een jaar onderhandelen en verschillende ludieke acties, is er nog steeds geen nieuwe cao voor de waterbedrijven. Daarom volgt nu een staking. De medewerkers eisen een loonsverhoging van tenminste 2,5 procent.

Geen watertekort

Klanten van Vitens hoeven niet bang te zijn voor een acuut watertekort. Waterbedrijven hebben de wettelijke verplichting om water te leveren. "We gaan niet zomaar de waterkraan dichtdraaien'', zegt Linda Groen, bestuurder van FNV Publiek Belang. "Wel zullen naar verwachting afspraken met bijvoorbeeld monteurs van Vitens worden geschrapt."

Groen zegt verder: "De grens is bereikt voor de medewerkers van Vitens en andere waterbedrijven. Er is al veel te lang geen nieuwe cao en de werkgevers gaan niet in op de eisen en problemen die de medewerkers hebben. De werkgevers stonden laatst op de stoep van de FNV, maar zonder echte antwoorden op onze eisen. Zij blijven feitelijk bij hun eindbod. Daarom gaan de medewerkers van Vitens nu voor het eerst staken."