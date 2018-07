Aangehouden kinderpsychiater uit Makkinga blijft vastzitten in Nepal

De kinderpsychiater uit Makkinga, die vorige maand in Nepal werd aangehouden na ontucht met een 15-jarige jongen, blijft voorlopig in voorarrest zitten. Tijdens een hoorzitting in de hoofdstad Kathmandu is begin deze week bepaald, dat de verdachte niet vrijkomt tot de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die vindt hoogstwaarschijnlijk over ongeveer een half jaar plaats.