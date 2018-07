"Reddingsactie nieuw Cambuurstadion is fataal voor middenstand"

Dat zou niet alleen fatale gevolgen hebben voor de winkels in de binnenstad, maar ook voor de winkelbedrijven op de Centrale zelf, denkt Faber. Hij begrijpt ook niet dat Leeuwarden de mogelijkheden tot een nieuw grootschalig winkelgebied bij het WTC mogelijk wil maken, terwijl aan de andere kant de Leeuwarder middenstand alle hulp kan gebruiken om het winkelbestand in de binnenstad op peil te houden.

"Uiteraard zijn we voor een nieuw stadion, maar niet ten koste van onze eigen toekomst. Als Leeuwarden deze plannen doorzet en we moeten daardoor opgeven, zal dat gevolgen hebben voor de hele gemeenschap. Zo geven we bijvoorbeeld ruim 40.000 euro aan sponsorgeld voor de verschillende sportverenigingen. Dan verdwijnt dat ook", waarschuwt Faber.