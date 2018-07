Paardenspektakel De Stormruiter komt ook op televisie

Regisseur Jos Thie over de registratie van De Stormruiter: ''Fijn dat, naast de bezoekers, nog meer mensen in heel Nederland kennis kunnen maken met het mooie verhaal van De Stormruiter.''



Hoofdredacteur Klaas Geert Bakker van Omrop Fryslân is opgetogen over de nieuwe samenwerking: "Dat Omroep MAX mee wil doen, betekent dat we meer mogelijkheden en middelen hebben om een prachtige registratie van De Stormruiter te maken. Samenwerking op zijn best!"

Ook Omroep MAX directeur Jan Slagter geeft aan uit te kijken naar de aankomende samenwerking: ''Na het succesvolle Skûtsje Journaal te hebben uitgezonden in samenwerking met Omrop Fryslân, belooft ook De Stormruiter een prachtig project te worden.''