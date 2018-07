Accell neemt moederbedrijf bakfietsmerk Babboe volledig over

Fietsenfabrikant Accell Group in Heerenveen neemt Velosophy volledig over. Dat is de Nederlandse moederonderneming van het bakfietsmerk Babboe. De fabrikant had al een minderheidsbelang van 35 procent en neemt nu ook de rest van het bedrijf over. Er worden verder geen financiële details over de transactie naar buiten gebracht. Accell is al jaren betrokken bij Velosophy. Het merk Babboe werd ruim tien jaar geleden geïntroduceerd en is inmiddels Europees marktleider en actief in 22 landen.