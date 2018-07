Meer vrijwilligers nodig bij neerleggen grootste gehaakte deken van de wereld

In Park Vijversburg bij Tytsjerk wordt vrijdag druk gewerkt aan het neerleggen van de dekens, maar door de warmte moeten de vrijwilligers elkaar vaker afwisselen om bij te tanken. "We hebben meer mensen nodig om het tempo erin te houden", zegt initiatiefnemer Esmeralda de Vries.

Aan het eind van de dag moeten alle dekens op het veld zijn uitgespreid. "We zijn vanmorgen om acht uur begonnen en we gaan door tot alle 10.840 dekens liggen", zegt De Vries. "Al is het tot laat in de avond, we gaan door en we zullen ze klaar hebben aan het eind van de dag."