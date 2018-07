Van Lauwersoog tot Afsluitdijk: 'Dijk van een Verhaal' geeft mensen op zeedijk gezicht

De zee speelt een belangrijke rol in het leven van Baukje Fennema. Als meisje groeide ze op in Sexbierum. De zeedijk en het landschap erachter inspireerden haar. Het Wad en de kwelders trokken haar aandacht. Nadat ze twintig jaar in Groningen had gewoond, kwam Fennema twaalf jaar geleden terug naar haar geboortegrond. Niet naar hetzelfde dorp, maar wel datzelfde uitzicht. In Oostmahorn kijkt ze nu uit over het Lauwersmeer en is ze dichtbij de sluizen van Lauwersoog en die mooie Waddenzeedijk, waar ze zo van houdt.