Vriendengroep organiseert Butterfly Beach Party in Heerenveen

De mannen van de organisatie noemen zichzelf de Vlindervangclub. Ze vieren met het festival hun 25-jarige bestaan. Maar ze willen meer, want ze hopen dat het kan uitgroeien tot een mooi evenement dat de komende jaren door kan groeien

Volgens organisator Simon van der Let voegt het festival wel wat toe aan het aanbod in de provincie: "Wij richten ons op de latin style. Dat heb je eigenlijk nergens anders in de provincie." Op het festival is plaats voor ongeveer 3.000 mensen.