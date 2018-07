Leeuwarden haalt alles uit de kast om ontwikkeling WTC-gebied te redden

B en W komt aan alle eisen van het bouwconsortium tegemoet. In dat consortium zitten bouwbedrijf Dijkstra Draisma en ontwikkelaar Wijckerveste (de 'stadion Ontwikkelcombinatie') en investeerder Jan Anker, topman van zuivelbedrijf A-ware. In het voorstel van B en W wordt een lening van 4,5 miljoen aan het WTC kwijtgescholden en komt er geen betaald parkeren.

Nog 4,7 miljoen nodig

Maar voor de ontwikkeling van het terrein is nog 4,7 miljoen euro nodig. B en W constateert dat invulling van het tekort waarschijnlijk niet geregeld is voor 20 juli. Die datum is belangrijk, omdat de Friese Poort, huurder van 7000 vierkante meter schoolgebouw op het terrein, voor 20 juli zekerheid wil hebben dat dit gebouw er ook komt. Anders haakt de school af en wordt er gekeken naar een alternatief.

B en W was donderdagavond niet beschikbaar voor commentaar. Met alle betrokken partijen is afgesproken dat er niets naar buiten wordt gecommuniceerd voordat de gemeenteraad van Leeuwarden zich over de zaak heeft gebogen. Volgende week woensdag volgt het besluit.