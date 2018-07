Landelijke pinstoring zorgde ook in Fryslân voor problemen

Ook in Fryslân hadden mensen problemen met het pinnen donderdagavond. Wie een Maestro-pinpas had, kon niet afrekenen in bijvoorbeeld winkels, horeca of bij tankstations. Het probleem was een uur na de storing verholpen. Het probleem was niet alleen in onze provincie en in heel Nederland, maar ook in andere landen.

De meeste banken, waaronder ING, ABN Amro en Rabobank geven Maestro-passen uit. Mensen met een pinpas van het concurrerende Visa ervoeren volgens de Betaalvereniging geen problemen.