Elf nieuwe korte films over de Wadden in première

De films zijn een minuut lang en hebben een bijzonder formaat. Ze zijn niet breedbeeld, zoals de meeste films, maar zijn vierkant. De reden hiervoor is dat ze worden gepubliceerd op Instagram. De films zijn gemaakt in het weekeinde van de Dag van het Wad op 30 juni en 1 juli.

De filmende teams kregen een budget mee van 999 euro dat ze vrij konden besteden. Ze mochten niet zelf kiezen waar ze filmden, maar kregen een plaats aangewezen waar ze twee dagen en twee nachten moesten verblijven.

Het maken van de films is in gang gezet door New Noardic Wave, een organisatie die probeert het filmmaken in Fryslân te stimuleren. De films gaan op donderdag in première op het atelierschip 'De Eestroom' dat naast De Harmonie ligt.