Geen WK-finale voor Erwin Zeinstra

Zeinstra kwam dit WK vier maal in actie. Het team van scheidsrechter Björn Kuipers, waar Zeinstra deel van uitmaakt, moest de poulewedstrijden Egypte-Uruguay en Brazilië - Costa Rica in goede banen leiden. Later hadden ze nog de leiding over de achtste finale tussen Spanje en Rusland. De kwartfinale Zweden - Engeland was hun laatste wedstrijd.

De WK-finale wordt nu dus geleid door Néstor Pitana en zijn assistenten Hernán Maidana en Juan Belatti. Kuipers is vierde official. Mocht een van de Argentijnen geblesseerd raken, dan komt Zeinstra toch nog in actie.