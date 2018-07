Brug Burdaard doet het weer, boten kunnen weer varen door het dorp

Langzamerhand varen de boten nu weg, ''Er zit weer wat beweging in'', zegt Bosgra. Dat betekent dat het nu weer rustig is in het restaurant. '"De monteurs die de boel hebben gemaakt, zitten nu bij mij te eten.''

Motor vervangen

De hydraulische motor van de brug was er woensdag mee opgehouden. De monteurs haalden woensdagavond de motor uit de brug om te onderzoeken hoe die weer kon worden gemaakt. Uiteindelijk is er een bedrijf in Fryslân gevonden die nog een werkende motor had liggen. Daar zijn testen mee uitgevoerd, ook op locatie van de brug. Dat lukte allemaal en dus kon de kapotte motor van de brug worden vervangen.