Familiehotel Holland Inn in Wolvega moet deuren sluiten

De huur gaat omhoog. Om dat te kunnen betalen te moet de prijzen van de hotelkamers volgens de familie Kromkamp worden verdubbeld. Dat is beslist niet haalbaar, zegt de familie. Vooral omdat het een klein hotel is met niet al te luxe kamers. In het hotel werken zo'n 50 mensen. Ze krijgen begeleiding bij het vinden van ander werk.

Zware klap

Het besluit valt de familie zwaar, zegt dochter Jacqueline Zandhuis: "We hebben vandaag iedereen ingelicht. Dat is ons veel zwaarder gevallen dan gedacht. De reacties roepen veel emoties bij ons op." Voor haar is het ook een zware klap. Ze wilde het hotel graag overnemen van haar ouders. Volgens Jacqueline Zandhuis is het verdwijnen van het hotel ook voor Wolvega een klap: "Er gaat een goed adres verloren waar mensen kunnen eten. Ook sponsoren we diverse clubs en evenementen."

Zorgondernemer Estea wil geen commentaar geven op de stap van de familie Kromkamp. Ook niet over welke plannen of ze met het gebouw hebben. Op 31 december is de laatste dag dat het hotel open is.