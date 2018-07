Sietze Schukking stapt uit Statenfractie D66 en gaat zelfstandig verder

Volgens Schukking was de samenwerking met de andere Statenleden van D66 moeizaam. Er waren volgens hem te veel verschillende persoonlijkheden en hij kreeg van zijn fractie te weinig vrijheid om zijn werkzaamheden goed uit te oefenen. Nu hij zelfstandig verdergaat, verwacht Schukking zijn werk beter te kunnen doen.

Onder vuur

Schukking was de woordvoerder van D66 die met andere oppositiepartijen een alternatief plan hebben gemaakt over de toekomst van het veenweidegebied in Fryslân. Maar na een ingestuurd stuk van hem in de Leeuwarder Courant over die aanpak kwam Schukking onder vuur te liggen van de andere oppositiepartijen.