Werkstraffen voor handelaars in zieke jonge hondjes

De twee boden de jonge hondjes te koop aan op Marktplaats. Ze vervalsten de vaccinatieboekjes met zogenoemde handtekeningen en stempels fan dierenartsen. Mensen die de hondjes kochten, kregen zieke beesten. De zaak kaam aan het rollen nadat de politie een inval deed in een loods in Holwerd. Daar werden tientallen verwaarloosde honden gevonden. In een vrieskist lagen ook tientallen dode honden.

Justitie eiste twee weken geleden celstraffen van tien en vijf maand. De rechter kwam tot werkstraffen, onder andere omdat de twee verdachten veel last hebben gehad van de publiciteit over de zaak.

De verdachten moeten tien gedupeerden meer dan 8.000 euro schadevergoeding betalen.