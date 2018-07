Banden Fryslân en Malta niet hersteld na bezoek Maltese minister

Vooral over de uitspraken van de directeur van Culturele Hoofdstad Valletta ontstond opschudding. Hij had een grap op twitter gemaakt over de laatste woorden van de journaliste die maffia, fraude en andere praktijken aan de kaak stelde op het eiland. De minister wilde daar nu geen mening over geven. Behalve dat er vrijheid van meningsuiting is. Hij herhaalde een paar keer dat iedereen recht heeft op "freedom of speech".

Bonnici deed geen afstand van de uitspraken van de baas van de organisatie die vond dat de herdenkingsplek wel weg kon. "I believe that a person has the right to say what he believes."