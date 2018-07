Schadevergoeding voor mensen die lijden onder dug-out ongeluk in Twijzel

Meer dan 20 mensen krijgen een schadevergoeding omdat zij door het ongeluk in Twijzel in 2014 erg aangeslagen zijn. Zij hebben 'shockschade' opgelopen, zoals dat wordt genoemd. Dat heeft hun advocaat Liesbeth Poortman bekend gemaakt.

Volgens haar is het lastig om te zeggen om hoeveel geld het gaat. De vergoeding wordt in sommige gevallen jarenlang uitgekeerd en kan daarom in totaal in de miljoenen lopen.