Piet Paulusma: ''Kans op warmte- of hittegolf''

Dit komt door orkaan Chris, zegt Paulusma. Die ligt nu oostelijk van de Amerikaanse kust en komt zondag aan bij Schotland. Boven Scandinavië ontstaat dan een hogedrukgebied. Dat zorgt hier volgende week voor temperaturen van 25 graden en hoger en veel zon.

Zondag worden in het zuiden mogelijk al de tropische 30 graden behaald. Maandag is het dan 30 of 31 graden.