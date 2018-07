Oud-journalist Wibo van de Linde is overleden. Dat heeft zijn zoon bekend gemaakt. Van de Linde woonde in Nijemirdum.

Hij begon zijn journalistieke carrière bij het Amerikaanse persbureau United Press International. Bij de NTS was hij later onder andere verslaggever en presentator. Van de Linde heeft ook nog gewerkt voor GPTV. Van de Linde was al langere tijd ziek. Hij is 79 geworden.