Meer koeien lopen buiten in Fryslân en in de rest van Nederland

In Fryslân liep 79 procent van de koeien buiten, in 2016 was dat 77 procent. Met name bij grote bedrijven, van honderd of meer koeien, ging het vee vaker de weilanden in.

Noord-Holland is de provincie waar de meeste koeien buiten lopen. Dat gebeurt daar bij 95 procent van de boerenbedrijven. Flevoland staat met 40 procent onderaan.