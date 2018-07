Zeiltraining voor verstandelijk beperkten is primeur op Sneekweek

Sport for all games

In Fryslân hebben wij het fierljeppen, skûtsjesilen en kaatsen. Maar er zijn nog heel veel andere regionale sporten in Europa. Die sporten zijn van 3 tot en met 7 augustus te zien op de 'European sport for all games' op verschillende locaties in Fryslân. Zo is er ook het pandolo uit Slovenië, Finnish baseball uit Finland, hurling, en Gaelic Football uit Ierland te zien. Sport for all games is onderdeel van Culturele Hoofstad.