Tzummarum heeft nieuw fietspad

Het nieuwe fietspad tussen Boer en Tzummarum moet ervoor zorgen dat de omwonenden in de toekomst droge voeten houden. Het nieuwe fietspad is aangelegd op een verhoogd stuk weg die langs de Tsjummearumer Feart loopt.

De verhoging was nodig door de bodemdaling in het gebied. De daling wordt veroorzaakt door de zoutwinning van Frisia Zout. Het fietspad is een van de maatregelen die is getroffen ter compensatie van de schade die dat oplevert. Het nieuwe fietspad wordt donderdag officieel in gebruik genomen.