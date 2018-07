Er dreigt een groot tekort aan melkers in de melkveesector. Er zijn weinig mensen te vinden die parttime aan de slag willen bij de boer. Met die waarschuwing komt agrarisch uitzendbureau AB Vakwerk.

In heel Nederland zijn duizenden vacatures. Voor een aantal boeren is het zo lastig om aan mensen te komen dat ze van drie keer melken per dag terug moeten naar twee keer, zegt een woordvoerder van AB. Anderen kiezen ervoor om hulp te zoeken in het buitenland en daar melkers in te huren.