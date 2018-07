Pieter Weening: Ik mis de Tour de France niet

''Wij moesten eerst de Felberntauern omhoog. Dat is ruim 1600 meter hoog. Als het de hele dag nat is, en je komt met een nat pak boven en dan moet je een afdaling in rijden en het is net boven het vriespunt, dan is het hartstikke koud. Ik heb het geloof ik altijd minder koud dan anderen. Daarom liggen dit soort weersomstandigheden mijn wel. Daar moet ik mijn voordeel mee doen.''

''De Grossglockner is de hoogste pas waar je overheen kunt rijden, met auto of fiets. Het is, geloof ik, bijna 2500 meter. Een aardige klim. Dit is wel de mooiste etappe de er zo'n beetje tussenzit. Ik moet het van dit soort wedstrijden hebben. Als het een paar keer per jaar goed uitpakt, ben ik tevreden.''