Thewis Hobma wint met nieuw PR het fierljeppen in It Heidenkip

In It Heidenskip is maandag de beste fierljepwedstrijd van het seizoen tot nu toe geljept. Er waren maar liefst vijf sprongen van boven de 20 meter. Nard Brandsma en Sytse Bokma sprongen over de 20 meter en Thewis Hobma deed hetzelfde, maar dan maar liefst twee maal. Voor veteraan Hobma is de winnende sprong van 20.90 een dik nieuw persoonlijk record na zeven jaar, want zijn vorige verste sprong dateert uit het jaar 2011.