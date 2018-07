''ROC Friese Poort moet deadline nieuwbouw uitstellen''

SC Cambuur en ROC Friese Poort hadden de Statenleden uitgenodigd om bij te praten over de stand van zaken. Het leek de goede kant op te gaan toen de Stadion Ontwikkel Combinatie (SOC) met bouwbedrijf Dijkstra Draisma en ontwikkelaar Wyckerveste een akkoord sloten over de ontwikkeling van het plan.

Provincie en gemeente moeten eerst overleggen

De gemeente Leeuwarden moet dan wel 11 miljoen euro bijdragen aan de aanpassing van de infrastructuur en het parkeren. De gemeente hoopt dat de provincie de helft daarvan wil bijdragen. Het betekent dat een besluit niet meteen kan worden genomen. Provincie en gemeente moeten eerst praten en er moet een goed plan komen. Een woordvoerder van ROC Friese Poort zei eerder daar niet op te kunnen wachten en dat ROC Friese Poort voor 20 juli duidelijkheid wil hebben.

''Politiek met de handen op de rug''

De Statenleden hebben nu bij ROC Friese Poort en Cambuur aangegeven dat het niet lukt daar zo snel over te besluiten. Wiebo de Vries van de ChristenUnie zegt dat er formeel geen plan ligt: ''Zonder een goed plan kunnen we niets. Wij doen nu aan politiek met de handen op de rug. Er is niets en daar moeten we dan iets over zeggen. Dat kan niet.'' De Vries wil graag snel duidelijk hebben of 20 juli echt een harde einddatum is voor het ROC.

Gebiedsontwikkeling

Die deadline is ook een belangrijk punt voor VVD-fractievoorzitter Avine Fokkens: ''Willen ze dat wij als provincie iets gaan doen, dan moet de deadline naar achteren.'' Volgens haar moet er een goed plan komen waar de ontwikkeling van het gebied centraal komt te staan: ''Vraag je de Statenleden nu of we geld over hebben voor Cambuur dan zeggen ze allemaal nee. Maar als het gaat om de gebiedsontwikkeling dan is dat een ander verhaal.'' Wiebo de Vries van de ChristenUnie is het daarmee eens: ''Ze moeten met een plan komen waar het bovenregionale belang goed in naar voren komt.''

Avine Fokkens waarschuwt voor teveel optimisme: ''We gaan een goed plan bekijken. Aan de hand daarvan bepalen we of we ja of nee zeggen. Dus als ROC Friese Poort de deadline gaat verschuiven, is er geen garantie dat de Staten in gaan stemmen met een eventuele bijdrage van de provincie.''

Mocht het zover komen dat de provincie wordt gevraagd om een financiële bijdrage, dan stemmen de Staten daar op zijn vroegst in september over.