Harlinger Joël de Jong naar Europese kampioenschappen Para Atletiek

De EK Para Atletiek wordt van 20 tot en met 26 augustus gehouden in het Friedrich-Ludwig-Jahn-sportpark in Berlijn.

''Alle geselecteerde atleten draaien mee in de top van hun onderdeel en klasse'', zegt technisch directeur Ad Roskam op website Atletiek.nl. ''Dus is de verwachting dat we als team een mooi resultaat zullen halen. Naast zeer ervaren topatleten als Kenny van Weeghel, Ronald Hertog, Margriet van der Broek en Marlène van Gansewinkel hebben zich een paar opvallende jonge talenten gekwalificeerd, een goed teken in de richting van Tokio 2020.''