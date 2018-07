Drachtster slachthuis opnieuw beboet

De 40-jarige eigenaar van een slachthuis in Drachten heeft opnieuw een boete gekregen. Bij een controle, vorig jaar in december, bleek dat de man zijn zaken niet op orde had. Dat was op hetzelfde moment dat hij zich bij de rechtbank moest verantwoorden omdat hij koeien verwerkte die gewond of ziek waren. Die zaak is toen aangehouden.