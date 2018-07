In de Leeuwarder wijk Zuiderburen is een woning gesloten door burgemeester Crone. Het gaat om een huis aan de Jentsjemar.

In maart van dit jaar werd in de woning een hennepkwekerij ontdekt. Omdat het om drugs gaat die in strijd zijn met de Opiumwet, heeft burgemeester Crone de bevoegdheid het huis te sluiten. Crone wil met dit soort acties drugshandel tegengaan en overlast in woonwijken voorkomen.