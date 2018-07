Eerste WK Fries dammen gaat door

Het kampioenschap vindt van 3 tot en met 10 augustus in het Leeuwarder stadhuis plaats. Er staan 16 deelnemers op de lijst, maar het publiek kan ook aan bepaalde onderdelen meedoen.

Op die publiekstoernooien wordt gedamd volgens de Italiaanse, Tsjechische en Friese regels. Die worden gehouden op 8, 9 en 10 augustus. Het toernooi is live te volgen via internet, maar publiek is ook welkom.