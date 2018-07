Balk stuurt brandbrief aan gemeente over nieuwe regels verkeersregelaars

De regels voor verkeersregelaars in De Fryske Marren moeten worden teruggedraaid. Met de nieuwe regels valt niet te werken. Dat staat in een brandbrief aan de gemeente. De brief is afkomstig van inwoners van Balk die onder andere de feestweek, de Avondvierdaagse, de Lutskedagen en de kunstmarkt organiseren.