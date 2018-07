Wapens en een handgranaat gevonden in een woning in Wyns

De politie heeft dinsdagavond in een huis in Wyns acht wapens in beslag genomen. Ook werd munitie en een handgranaat gevonden.

Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar de herkomst van de wapens en of ze echt zijn. De explosievendienst van Defensie heeft de granaat op een veilige plek tot ontploffing gebracht.

De politie heeft een 65-jarige man aangehouden vanwege de vondst. Naar hem wordt verder onderzoek gedaan.