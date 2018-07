In Harlingen heeft woensdagmiddag brand gewoed in de achtertuin van een huis aan de Jan Rudolf Thorbeckestraat.

Mogelijk is geprobeerd om daar afval te verbranden en is het vuur toen overgeslagen naar een heg en een schutting. De brandweer heeft het vuur geblust en kon voorkomen dat het vuur oversloeg. Buurtbewoners zeggen dat er al eerder brand is geweest in de achtertuin van de woning. De politie doet onderzoek.