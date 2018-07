Zonneparken bij Wirdum en Wytgaard gaan niet door

Dat betekent dat er geen zonneparken meer kunnen komen in Nieuw Stroomland, het gebied ten zuiden van de Haak om Leeuwarden. De gemeente wilde daar de aanleg van verschillende grote zonneparken toestaan.

Volgens de Raad van State heeft de gemeente nagelaten de omvang van deze zonneparken vast te leggen. Ook kunnen de parken te ver het buitengebied in steken. De dorpen werden vorig jaar geconfronteerd met het plan voor de aanleg van een groot zonnepark bij Wirdum. Toen bleek dat er niet genoeg draagvlak onder de bevolking was, is de aanvraag hiervoor ingetrokken.