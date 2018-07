Hoorzitting over Kallemooifeest op Schiermonnikoog

Aanstaande vrijdag is in het gemeentehuis van Schiermonnikoog een hoorzitting over het Kallemooifeest op het eiland. De hoorzitting is aangevraagd door het Comité Dierennoodhulp en verschillende andere dierenbeschermingsorganisaties. De clubs maken bezwaar tegen de vergunning die burgemeester Ineke van Gent aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest heeft gegeven.