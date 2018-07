Museumdorp Allingawier luidt de noodklok

Er moet structurele financiële steun komen voor het Museumdorp Allingawier, anders dreigt er een einde te komen aan het Friese museumdorp. Het authentieke terpdorp in de Zuidwesthoek is van groot belang voor het toerisme en om het cultureel erfgoed te tonen en te bewaren. Het Friese museumdorp is de opvolger van de stichting Aldfaers Erfroute. Deze route, langs verschillende gebouwen, was de laatste jaren in de versukkeling geraakt.