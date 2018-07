De hoofdprijs van 1 miljoen euro van de Staatsloterij is dinsdag gevallen op een lot dat in de gemeente Tytsjerksteradiel is verkocht. Het gaat om lotnummer DI 94177.

Het winnende lot is van een abonneespeler. De miljonair wordt uitgenodigd zich te melden bij de Staatsloterij. De winnaar krijgt advies en begeleiding over hoe om te gaan met het geld.