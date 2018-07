Komst Windpark Fryslân in het IJsselmeer is toegestaan

Het Windpark Fryslân in het IJsselmeer kan aangelegd worden. De Raad van State heeft woensdagochtend uitspraak gedaan over de kwestie. Voor het plaatsen van 89 windmolens bij de Afsluitdijk, in het Friese deel van het IJsselmeer op 6.5 kilometer afstand van de kust, heeft de provincie een natuurvergunning verleend. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân werkt mee.