Huisarts in opleiding wil graag naar Fryslân, maar mag niet

Jouta zijn frustratie wordt nog groter door het feit dat steeds in het nieuws is dat er een huisartsentekort is in Fryslân. Dat tekort is niet opgelost door soepeler met de plekken voor huisartsen om te gaan, maar het zou wel helpen, volgens Jouta. Als je eenmaal op een plek aan het werk bent, verhuis je niet zo snel naar een andere plek. De instanties houden volgens hem het tekort op deze wijze zelf in stand. Daar zou wat aan gedaan moeten worden.

Voorlopig is het probleem niet opgelost en rijdt Sytse dagelijks drie uren van en naar zijn werk. En is hij veel later klaar met zijn studie. Voor Fryslân gloort er hoop. In een jaar is Jouta klaar met zijn opleiding en hij is zeker van doel in Fryslân zijn vak als huisarts uit te oefenen.