Coach Van den Bosch blijft bij Aris, Veenstra eerste nieuwkomer

De club en Van den Bosch hebben een overeenkomst voor een seizoen gesloten. De coach is op dit moment nog bezig met het samenstellen van het team voor volgend jaar. Bas Veenstra is de eerste speler die zijn handtekening onder een contract zet. De 23-jarige forward komt over van een Spaanse ploeg.

Veenstra neemt de plek over van Niels Bunschoten, die naar het buitenland gaat. Naast Bunschoten nemen ook Valentijn Lietmeijer en Nate Kratch afscheid van Aris.