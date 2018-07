Gemeente Leeuwarden wil Blokhuispoort extra geld lenen

De gemeente Leeuwarden is bereid de eigenaar van de Blokhuispoort in Leeuwarden maximaal 1,35 miljoen euro te lenen. Het geld is bedoeld om de verbouwing van de voormalige gevangenis af te maken. Eigenaar BOEi van de Blokhuispoort bracht begin dit jaar naar buiten een tekort te hebben bij de verbouwing. Het werk ligt sinds die tijd ook stil.