Korting voor schoolkinderen die met het openbaar vervoer reizen

Voor het reizen met de bus krijgen leerlingen van middelbare scholen in de hele provincie korting op het busabonnement Altijd Vrij Fryslân. Het gaat om een korting van 25 euro voor een maandkaart en 250 euro bij een schooljaarkaart. Voor 79 euro per maand kunnen kinderen door heel Fryslân vrij met de bus reizen.

Het is de bedoeling dat de kortingen de komende vier jaar gelden. In totaal investeert de provincie 1,35 miljoen euro in de kortingsregelingen.