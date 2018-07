Energieakkoord vraagt om serieuze aanpak

Omrop Fryslân gaat in gesprek met energiedeskundige Bouwe de Boer en voorzitter John Vernooij van Fossielfrij Fryslân. Volgens De Boer kunnen huiseigenaren straks een lening afsluiten om hun huis energieneutraal te maken. Die lening is niet gekoppeld aan de huiseigenaar, maar aan het huis. Overal maar zonne- en windparken aanleggen is niet de juiste weg, vindt John Vernooij van Fossielfrij Fryslân. Er zal een keuze gemaakt moeten worden voor grote zonne- en windparken, of voor een andere oplossing.