Inwoner Leeuwarden vermist

De politie vraagt tips over de vermiste Oleh Mudrak uit Leeuwarden. De 25-jarige man werd 8 juli voor het laatst gezien in zijn woonplaats. Mogelijk is hij daarna nog gesignaleerd in Hemelum.

Oleh Mudrak is 1.85 meter lang en heeft donker haar. Op het moment van vermissing had hij een grijsbruine zomerjas aan, een t-shirt en een spijkerbroek. Hij had een zwarte rugzak bij zich en een zwart/paarse sporttas. In de rugzak zit waarschijnlijk een laptop.

Wie tips heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0800-6070.